Peter Vandenbempt klaagt over Union: "Daar zal de neutrale voetballiefhebber weinig aan hebben"

Union wist in de duels tegen Racing Genk, Club Brugge en Anderlecht zeven op negen binnen te halen.

Union SG blijft ruim aan de leiding in de Jupiler Pro League. Voor Peter Vandenbempt mag het voetballend allemaal wat beter. “Ik vind dat Union meer en meer geëvolueerd is naar een spel dat vooral toch leunt op inzet, lopen, duels, organisatie, afwachten en counteren. Dat doen ze natuurlijk geweldig, maar een echt goede evolutie is dat toch niet”, zegt Vandenbempt op Sporza.

“Union heeft dat lang gecombineerd met heel erg goed voetbal en initiatief, maar dat is toch almaar minder geworden. Al moet ik zeggen dat de slotfase donderdag in Brugge wel voor Union was.”

Voor Vandenbempt mag het dan ook wat meer zijn de komende weken. “Wedstrijden die zoals gisteren perfect doodgemaakt worden en beslist worden met een afgeweken bal, daar zal de neutrale voetballiefhebber weinig aan hebben.”