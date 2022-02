Antwerp kan na dit weekend op vier punten van Union staan... "Ik heb mijn spelers gezegd dat ze tegen Kortrijk de belangrijkste match van hun leven spelen"

Antwerp kan de kloof op Union straks heel klein maken en ook over Club Brugge springen dus. Als ze hun inhaalmatch tegen KV Kortrijk winnen en zaterdag ook Union verslaan is het verschil met de leider zelfs maar vier punten meer.

En ja, je hebt ook nog de halvering. Al wil Brian Priske zover niet vooruit lopen, allesbehalve zelfs. “Het klopt dat we mits twee zeges dichtbij komen, maar ik doe niet mee aan hypothetische kwesties”, aldus de Deense trainer bij HLN. “Ik ben ook totaal niet bezig met zes op zes. Ik ben momenteel alleen bezig met drie op drie."

"Als we nu te veel gaan focussen op de match van zaterdag gaan we woensdag tegen de lamp lopen. Die boodschap heb ik aan mijn spelers ook meegegeven. Ik heb hen gezegd dat ze tegen Kortrijk de belangrijkste match uit hun carrière spelen.”

Kortrijk wordt volgens hem al moeilijk genoeg. “Kortrijk heeft een goede ploeg, die het vorig weekend Club Brugge nog knap lastig heeft gemaakt. Vooral in aanvallend opzicht is Kortrijk niet te onderschatten. Met Faïz Selemani hebben ze één van de beste spelers in de Belgische competitie op die positie. Bedoeling is om nu voor wat meer gevaar te zorgen dan zondag in Gent."