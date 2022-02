Transfer naar Ajax leek zo goed als rond, maar kwam er niet: "Tottenham bleef vasthouden aan een te hoge transfersom"

Het leek in de sterren geschreven dat Steven Bergwijn Tottenham Hotspur zou inruilen voor AFC Ajax. Uiteindelijk kwam de transfer er niet. Marc Overmars legt uit.

"Het is geen geheim dat het onze bedoeling was om Steven Bergwijn naar AFC Ajax te halen", aldus Marc Overmars bij ESPN. "Maar als directie vonden we het geen goed idee om financiële risico's te nemen.

De sportief directeur van de Ajacieden bevestigt dat Tottenham Hotspur het spel hard bleef spelen. "De Londense club bleef vasthouden aan een te hoge transfersom. Een alternatief? Nu is het aan de jeugd om de kansen te grijpen."