Econoom wijst met de vinger naar spelers in de JPL: "In het gewone bedrijfsleven zouden ze mensen ontslagen"

Gent en Anderlecht die geen enkele versterking haalden, spelers die bij de meeste clubs gehuurd worden... Er werd deze winter weinig geld uitgegeven bij de Jupiler Pro League-clubs. En daar heeft econoom Trudo Dejonghe een duidelijke mening over.

"De inkomsten zijn dramatisch", aldus Dejonghe bij Sporza. "De grootste inkomsten komen uit de mediarechten, maar andere geldposten zoals truitjesverkoop, ticketing en horeca vallen weg. Dat terwijl de lonen van de spelers wel hoog blijven."

Die spelers kijken enkel naar hun eigen portefeuille terwijl de clubs het moeilijk hebben. "Ze leveren niet in en beseffen niet dat ze hun eigen sector kapot aan het maken zijn. De clubs geven enorm veel uit aan lonen, dus willen ze af van dure spelers die niet gebruikt worden."

Dus wordt er veel geleend en uitgeleend. "In het gewone bedrijfsleven zou een werkgever mensen ontslaan in moeilijke tijden, maar in het voetbal gebeurt dat niet. Via financiële handigheden blijven de clubs overeind in de hoop dat er binnenkort weer fans in de stadions zitten. Maar de realiteit is dat als spelers niet inleveren, de clubs in problemen gaan komen."