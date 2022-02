Fans Club Brugge boos na transfer Odoi: "Degoutant en beschamend" en "Mannaert weer dronken geweest"

Odoi speelde al sinds 2016 voor Fulham. Dit seizoen was hij er geen onbetwist titularis meer en Club Brugge zocht een extra versterking voor de verdediging.

Na periodes bij OH Leuven, Anderlecht, STVV en Lokeren trekt Odoi nu dus als back-up voor Clinton Mata naar Club Brugge.

De supporters van blauw-zwart denken er op hun beurt dan weer het hunne van. Ook een aantal Anderlechtsupporters deelden overigens mee.

Brugge fan on Reddit not happy at all with Odoi transfer. He has previous with them it seems #FFC pic.twitter.com/jXqdQkp0X5