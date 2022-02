De man die OH Leuven naar hoogste niveau loodste is overleden

Jan Callewaert is overleden. De topondernemer en voormalige voorzitter van OH Leuven werd 66 jaar.

Jan Callewaert sukkelde al eventjes met long- en ademhalingsproblemen. De zakenman is eerder vandaag overleden. Hij werd bekend als oprichter van Option. Het bedrijf - in 2005 nog gelauwerd als ‘Onderneming van het Jaar’ - was wereldtop in draadloze technologie.

Daarnaast was Callewaert tussen 2010 en 2014 voorzitter van OH Leuven. Het was onder zijn bewind dat de club voor het eerst promoveerde naar de Jupiler Pro League. En het was dus ook onder zijn bewind dat de eerste successen werden geboekt.

Met grote droefenis verneemt OH Leuven het overlijden van ex-voorzitter Jan Callewaert.



Met grote droefheid verneemt OH Leuven het overlijden van ex-voorzitter Jan Callewaert.

We wensen de familie en vrienden van Jan veel sterkte toe.

De redactie van Voetbalkrant.com wil de familie en vrienden van Jan Callewaert veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijden.