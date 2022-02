Czernia en Severeyns maken analyse van voorhoede van Antwerp: "Zet hem zelfs onder Emegha"

Royal Antwerp FC heeft de nodige aanvallende weelde. Cisse Severeyns en Alex Czerniatynski maken een analyse van het offensief geweld van The Great Old.

Groot probleem volgens de twee ex-spelers van Antwerp is Frey en Samatta samen op het veld te zetten. “Tenzij Priske van systeem verandert”, zegt Severeyns aan HLN. '”Dan moet je hen écht allebei voorin zetten. Samatta is geen flankspeler zoals Benson, hé.”

Czernia is het daar helemaal mee aans, al zou hij voorin altijd met Frey spelen. “De rest moet de coach dan op een andere manier invullen.”

Over wie ze het ook eens zijn is Eggestein. “Ik ben geen fan van hem”, zegt Severeyns. “Eggestein heeft me ontgoocheld, ik heb nog maar weinig goede dingen van hem gezien. In de pikorde van de aanvallers staat hij voor mij helemaal onderaan.”

Zelfs nieuwkomer Emegha schat hij hoger in. “Ik denk wel dat hij iemand met potentieel is. Hij kan uitgroeien tot een volwaardige pion. Al moet je bij nieuwe spelers altijd een beetje oppassen of ze zich vlot kunnen aanpassen aan de nieuwe omgeving.”