Kortrijk mist vanavond 14 van zijn 30 spelers, maar krijgt geen gelijk van BAS: "Eerlijk verloop van de competitie is onmogelijk"

KV Kortrijk kreeg gisterenavond het bericht dat hun beroep bij het BAS verworpen was. De West-Vlamingen moeten vanavond de uitgestelde match tegen Antwerp spelen, ondanks dat ze 14 spelers missen. En daar zijn ze razend over.

Kortrijk vroeg om hun wintertransfers te mogen opstellen of om de match uit te stellen. Ze kregen op beide vragen een njet...

KV Kortrijk ging niet akkoord met de beslissing om, zonder reglementaire basis, de wedstrijd van 26 december 2021 tussen KVK en Antwerp uit te stellen omwille van 9 COVID-besmettingen bij Antwerp.

KV Kortrijk diende daarom klacht in bij het BAS.

Gisterenavond kregen we het bericht dat dit beroep verworpen is. De motivering van het BAS volgt later deze week.

Aangezien 14 van onze 30 A-kernspelers op dit moment onbeschikbaar zijn omwille van uiteenlopende redenen (interlandverplichtingen, blessures, schorsingen of wintertransfers (die niet-speelgerechtigd waren op 26/12/2021)), hebben wij vandaag de KBVB gevraagd om onze 6 wintertransfers speelgerechtigd te verklaren voor de match van morgen tegen Antwerp.

In art. B4.111 van het Bondsreglement is namelijk een uitzondering voorzien voor het inzetten van wintertransfers, nl. “wanneer het gaat om wedstrijden die door de Crisiscel collectief worden uitgesteld omwille van Covid-19 gerelateerde redenen”. Mits de nodige goodwill en begrip, zou deze uitzondering dus ook hier kunnen worden toegepast.

Dit verzoek werd niet ingewilligd.

De KBVB sprong in het verleden nochtans al soepel om met uitzonderingen. Zo werd de regel inzake niet-speelgerechtigdheid door de KBVB in september 2021 nog opgeheven voor matchen die uitgesteld werden omwille van Europees voetbal. De KBVB besloot immers dat Kouamé (RSCA), Lemajic (KAA Gent) en ook Samatta (RAFC) toch speelgerechtigd waren voor de uitgestelde wedstrijden.

Daarop hebben we de kalendermanager verzocht om de wedstrijd uit te stellen. Opnieuw werd dit verzoek geweigerd.

KV Kortrijk stelt vast dat de regels maar een relatieve waarde hebben en herhaalt haar standpunt dat door de beslissing om de wedstrijd KVK-RAFC uit te stellen een eerlijk verloop van de competitie onmogelijk is.

Samen met onze 12e man zullen spelers en staf morgen, zoals altijd, het beste van zichzelf geven.