Opmerkelijk: Feyenoord informeerde bij "Ajax-jongen" Eriksen

Christian Eriksen zal het komende half jaar opnieuw profvoetballer zijn bij Brentford. Maar meerdere ploegen waren geïnteresseerd in de Deense spelmaker.

Ook Feyenoord zo blijkt, dat bevestigt technisch directeur Frank Arnesen aan het Algemeen Dagblad. Aangezien Arnesen ook de Deense nationaliteit heeft, was het makkelijker om contacten te leggen, zo belde hij Christian Eriksens vader.

"Maar dat was vooral om er zeker van te zijn dat we geen buitenkans lieten lopen. Maar eigenlijk wisten we dat het lastig zou worden, Eriksen is een ecte Ajax-jongen", vertelt Arnesen.

Eriksen kwam als 16-jarige aan in Amsterdam in 2008 en groeide van de jeugdploegen door naar het eerste elftal, waar hij een absolute smaakmaker was. In 2013 werd hij verkocht voor zo'n 13 miljoen euro. Uiteindelijk koos Eriksen voor Premier League-club Brenford, dat ook een stevige Deense link heeft.