Kompany komt terug op ruzie tussen Hoedt en Refaelov: "Dat is als ambras in een koppel, die twee zijn bijna altijd samen"

Vincent Kompany is woensdag teruggekeerd op de ruzie tussen Lior Refaelov en Wesley Hoedt tijdens de rust van Union-Anderlecht. Heel zwaar tilt hij daar niet aan. Hij juicht het op een bepaalde manier zelfs toe.

Refaelov en Hoedt verweten elkaar even voor een paar niet zo mooie dingen. "Dat zijn leidinggevende figuren en sterke karakters. Ik kan me niet inbeelden dat het er bij andere clubs anders aan toegaat. Dat zijn gewoon woorden tussen wat bijna een koppel is. Die zijn dag en nacht samen, die gaan samen eten. Ik vind het niet slecht dat het eens op het scherp van de snee is. Als we hadden gewonnen, had ik kunnen zeggen dat het daardoor kwam (lacht). Nee kijk, ze doen er alles aan in de wedstrijd en op training zijn ze bezig met hun taken. Meer kan ik niet vragen."

Op de vingers tikken of ingrijpen moest Kompany dus niet doen. "Vorig seizoen hebben we zulke momenten misschien wel gemist. Als dat op het terrein energie geeft, kan ik ermee om."

Kompany moest zelf ook niet tussenbeide komen. Dat deed Hendrik Van Crombrugge. "Da's ideaal. Mijn rol als speler was niet anders. Ik zit heel kort op de groep, maar als zij het zelf oplossen, is dat perfect. De groep corrigeerde zelf. We hebben nog een aantal minuten gehad om te bespreken wat er moest gebeuren, maar collectief was die tweede helft gewoon te weinig. Maar ja, ik vind het dus goed dat we een cultuur hebben waarin we de zaken kunnen bespreken."