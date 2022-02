'Laporta is razend en wil Barça speler met directe ingang op straat zetten'

FC Barcelona overweegt een ontslag van Ousmane Dembélé. De Catalaanse grootmacht kan niet lachen met de houding van de flankaanvaller op de slotdag van de mercato.

Het is inmiddels duidelijk dat Ousmane Dembélé - onlangs de verwoede pogingen van FC Barcelona - zijn contract in Camp Nou niet zal verlengen. Het financieel getergde Barça hoopte in januari dan ook iets te verdienen aan de Fransman.

Meer zelfs: Barcelona kwam tot een akkoord met verschillende geïnteresseerde clubs, maar Dembélé haalde keer op keer zijn neus op voor een nieuw avontuur. En daar heeft de Fransman zijn redenen voor.

© photonews

Als vrije speler kan de flankaanvaller deze zomer wellicht rekenen op lucratieve aanbiedingen - lees: de transfersom wordt tekengeld - van dezelfde clubs. Hallo, PSG? En daar kan Joan Laporta niet om lachen.

Volgens El Mundo Deportivo overweegt de voorzitter van Barça de speler te ontslaan. Barcelona moet het contract dan wel afkopen, maar hoeft de speler niet langer toe te laten tot het oefencomplex.