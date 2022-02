Antwerp moet Birger Verstraete niet missen in de topper tegen Union

Birger Verstraete kreeg een rechtstreekse rode kaart al vroeg in het duel met KV Kortrijk. Het Disciplinair Comité van de RBFA heeft een uitspraak gedaan en bij Antwerp zullen ze opgelucht ademhalen.

Birger Verstraete kreeg al vroeg in het duel met KV Kortrijk een rode kaart onder zijn neus geduwd. Er was één wedstrijd schorsing gevorderd, maar Antwerp ging in beroep. Gedeeltelijk halen ze nu hun slag thuis want de één wedstrijd schorsing blijft gehandhaafd, maar deze gaat pas in vanaf 6 februari.

Dit betekent dat Verstraete erbij is in de topper tegen Union van zaterdagavond en aan de kant blijft de week nadien wanneer Antwerp op bezoek moet bij Seraing.