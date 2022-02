Club Brugge verlengt contracten van twee jeugdproducten tot 2025

Twee contractverlengingen bij Blauw-Zwart. De Brugse jeugdproducten Van den Keybus en De Cuyper verlengen hun contract bij Club Brugge tot 2025.

Van den Keybus (20) doorliep de verschillende jeugdreeksen van Blauw-Zwart. Deze zomer werd de Bruggeling voor één seizoen uitgeleend aan KVC Westerlo. Bij de kemphanen speelde Van den Keybus dit seizoen al 16 wedstrijden.



Ook Maxim De Cuyper (21) is een rasecht Brugs jeugdproduct. Hij maakte al geruime tijd deel uit van de Brugse A-kern vooraleer afgelopen zomer uitgeleend te worden aan KVC Westerlo. De Cuyper is vaste waarde bij de leider in 1B.