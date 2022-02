Spanningen tussen Oekraïne en Rusland voel je ook op het EK zaalvoetbal

Tijdens het EK Zaalvoetbal in Amsterdam troffen Oekraïne en Rusland elkaar. Nog voordat de wedstrijddag was daar al veel over te zeggen.

Het is namelijk al lange tijd onrustig tussen beide landen. Aan de grens van Oekraïne is er veel spanning voor een inval van Rusland. De spanningen waren ook tijdens de EK-wedstrijd merkbaar. Voorafgaande van de halve finale keerden fans van Oekraïne hun rug naar het veld toe het volkslied van tegenstander Rusland klonk. De Russische zaalvoetballers leken zich weinig van de fans aan te trekken. Rusland won de wedstrijd namelijk met 3-2. In de laatste minuut kwamen de Russen nog wel goed weg, toen Oekraïne een strafschop mistte.