Trond Sollied legt uit wat Club Brugge dringend moet veranderen voor duel met AA Gent

Club Brugge staat zondag opnieuw oog in oog met AA Gent, al wordt dat wellicht een totaal andere wedstrijd voor beide ploegen dan woensdag in de beker.

Zeker voor Club Brugge is de match van zondag veel belangrijker dan die van woensdag. “Als Club zondag verliest, kan het verschil met Union 12 punten worden”, zegt Trond Sollied aan Het Laatste Nieuws.

“Als Brugge na woensdag geen reactie heeft, dan zullen ze die nooit hebben. Maar Gent hoeft geen schrik te hebben, ze hebben twee keer goed gespeeld tegen Brugge.”

Sollied ziet ook waar Club Brugge het verschil moet maken. “Als je niet de individuele duels wint, is het bijna onmogelijk om een wedstrijd te winnen. Dat is ze woensdag toch gelukt, maar dat zal niet iedere keer lukken. Het is makkelijk te zeggen dat je dominant wil zijn, maar daarvoor moet je duels winnen.”