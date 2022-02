Aanvaller JPL-club duidelijk: "Heb gesproken met Anderlecht"

RSC Anderlecht is nu al aan het speuren naar een mogelijke opvolger voor de gehuurde Zirkzee. Daarbij komen ze ook uit in België.

De wintermercato heeft alles bij elkaar weinig opgeleverd voor RSC Anderlecht, al raakte het aan uitgaande zijde wel af van Trebel de komende maanden.

Contacten

Maar er waren wel gesprekken met Smail Prevljak, de Bosnische aanvaller van Eupen. Dat weet alvast La Dernière Heure.

"Er waren gesprekken met de verantwoordelijken van de club", aldus de spits. "Maar we hebben geen akkoord gevonden. Ashimeru heeft me berichtjes gestuurd en gevraagd om te komen, maar het is er dus niet van gekomen." En dus trekt Prevljak als bezoeker naar het Lotto Park dit weekend.