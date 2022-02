'Absolute sterkhouder Club Brugge bezig aan laatste maanden bij blauw-zwart'

Wat met Charles De Ketelaere komende zomer? Dat lijkt nu al hét hete topic te gaan worden op de transfermarkt.

Heel wat teams toonden al interesse, bij Club Brugge willen ze de absolute jackpot voor hun goudhaantje binnenhalen.

Recordbedrag

Er wordt al gedacht aan een bedrag tot 40 miljoen euro (of misschien wel meer), een eerste bod op Jan Breydel is nakend, want Tottenham Hotspur was al concreet.

Volgens Het Laatste Nieuws is CDK klaar voor de stap en willen ze bij Club Brugge deze zomer cashen. En boter bij de vis, recordbedragen circuleren.