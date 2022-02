Sterke man Antwerp is duidelijk over titelambities: "Binnen vijf jaar vaste waarde in top-2"

Antwerp kan dit weekend bij een overwinning tegen Union tot op vier punten van de leider komen. De play-offs indachtig zijn dat er (virtueel) twee.

En dus is er wel degelijk wat ambitie bij Antwerp. Een titel gaan ze niet laten liggen, dit jaar al niet. "Kampioen spelen is een ambitie voor volgend seizoen", aldus sterke man Sven Jaecques in Het Laatste Nieuws.

Druk eigen maken

"Maar we durven zeggen dat we zo snel mogelijk kampioen willen spelen. Binnen vijf jaar willen we een vaste waarde worden in de top-2."

En dus komt er stilaan druk op de ketel: "De verwachtingen zijn hoger, zowel intern als extern. Die druk moeten we ons eigen maken."