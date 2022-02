Union loopt averij op in Antwerp: Verdediger moet volgende twee wedstrijden missen

Voor de dertiende keer in 26 wedstrijden hield Union zijn netten schoon. De organisatie van de promovendus staat al het hele seizoen als een huis. Toch zal Felice Mazzu de volgende wedstrijden noodgedwongen moeten herschikken.

Zo liep Siebe Van der Heyden al vroeg in de wedstrijd tegen een gele kaart aan, na een stevige en gevaarlijke ingreep. Voor de publiekslieveling van Union was het alweer zijn tiende gele kaart in 21 wedstrijden, een stevig gemiddelde. Vooral de laatste tijd gaat het hard voor de ex-speler van Anderlecht: in zes van zijn zeven laatste wedstrijden kreeg Van der Heyden een geel karton onder de neus geduwd.

Gevolg is dat Siebe Van der Heyden de volgende twee speeldagen geschorst zal moeten toekijken. Volgende week zondag ontvangt Union STVV, een week later gaat de fiere leider op bezoek bij Charleroi.

Jonas Bager lijkt alvast de logische vervanger van Siebe Van der Heyden. De Deen is net terug van een schorsing.