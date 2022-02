AFCON-deelnemer te gast in podcast 'MIDMID'

Deze week is Tom Saintfiet te gast in 'MIDMID', de podcast van Friends of Sports. De Belg was afgelopen weken actief op de Africa Cup als coach van Gambia.

Saintfiet was in de Belgische voetbalwereld redelijk onbekend tot zijn deelname aan het Afrikaanse tornooi. Via MIDMID zullen we meer te weten komen over de trainer en de mens achter Tom Saintfiet. De Belg was geen figurant op de AFCON. Hij plaatste zich met Gambia voor de eerste keer in de geschiedenis voor het tornooi en leidde zijn team naar de kwartfinale. Een grootse prestatie die ook in België respect krijgt. In België is Saintfiet alleen maar trainer geweest van KV Turnhout. Bij onze noorderburen heeft hij onder andere FC Emmen onder zijn hoede gehad. Vooral op het Afrikaanse continent heeft hij veel nationale-teams en clubs geleid. Onze gast van deze week heeft er net een AFCON opzitten 🤩



