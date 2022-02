Anderlecht feliciteert ex-speler met het winnen van de Afrika Cup

De finale van de Afrika Cup had ook wel een link met België. Bij Anderlecht hadden ze een ex-speler die op het veld stond in de persoon van Cheikhou Kouyaté. Die stond ook in het winnende kamp, felicitaties zijn dus aan de orde.

Cheikhou Kouyaté, in clubverband uitkomend voor het Engelse Crystal Palace, stond bij Senegal aan de aftrap in de finale van de Afrika Cup tegen Egypte. Na 65 minuten werd Kouyaté vervangen. Nadien keek hij van op een afstand toe hoe zijn landgenoten de strafschopprenreeks tot een goed einde brachten en de beker veroverden. Ook Kouyaté pronkte achteraf uiteraard met de beker. RSC Anderlecht feliciteert zijn oud-speler, die van 2009 tot 2014 bij paars-wit actief was, dan ook via sociale media. "Kampioen van Afrika. Gefelicteerd, Sportingboy", klinkt het. Champion d'Afrique. Félicitations, Sportingboy. 🟣⚪ Kouyaté est-il le plus grand international africain de l'histoire de Sporting ? Stem nu op https://t.co/MkfH2Qxa8g. #AFCON pic.twitter.com/Oa6KUHIMF0 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 7, 2022 Kouyaté heeft in de loop van de Afrika Cup ook zeker zijn stempel kunnen drukken. In de kwartfinale tegen Equatoriaa-Guinea maakte Kouyaté nog de 2-1 en zette hij zijn land zo op weg naar de overwinning.