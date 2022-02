Geen forfait aan de broek voor Maneblussers: wedstrijd OHL - KV Mechelen gaat nog gespeeld worden

De wedstrijd OHL - KV Mechelen gaat nog gespeeld worden. Van een forfait voor de Maneblussers is dus geen sprake. Malinwa daagde vorige maand niet op in Leuven op de datum van de wedstrijd door coronaproblemen. De Disciplinaire Raad voor Profvoetbal legt KV geen forfaitnederlaag op.

De competitiematch tussen OH Leuven en KV Mechelen stond oorspronkelijk op 15 januari op de kalender. Naast blessures had Mechelen op dat moment te kampen met een enorme corona-uitbraak, waardoor het amper zeven fitte spelers telde. KV greep het reglement aan dat stelt dat een wedstrijd uitgesteld kan worden wanneer twee keepers bij één en dezelfde club out zijn door corona.

Reglement aangepast

Daar zat toch een hiaat in: derde doelman Wenssens, die net als titularis Gaëtan Coucke het virus had opgelopen, stond niet op de A-lijst. Na het statement van Malinwa werd dit reglement overigens aangepast, waardoor de uitwedstrijd tegen Genk uitgesteld kon worden.

Voor de verplaatsing naar Leuven hing wel een forfait in de lucht. De Disciplinaire Raad voor Profvoetbal moest zich hierover uitspreken en is van oordeel dat OHL - KVM wel degelijk nog moet doorgaan dit seizoen. Dat betekent dat KV Mechelen nog twee inhaalmatchen voor de boeg heeft. Het staat momenteel stevig in de top acht en op zes punten van de top vier.