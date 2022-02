Lommel blijft achter met 3 op 33 na kansloze nederlaag tegen Westerlo: "Tijd nodig, maar die is er niet"

Lommel onderging op bezoek bij Westerlo negentig minuten lang de wet van de sterkste. In het Kuipke werd het uiteindelijk 3-0. Een van de weinige lichtpunten bij de Noord-Limburgers was Bryan Smeets. De Nederlandse middenvelder toonde zich met zijn balvastheid en vista meteen een aanwinst.

"Natuurlijk moeten al die nieuwe jongens wennen en dat kost tijd. Helaas is er geen tijd", vertelde Smeets na afloop aan HLN. "Ik hoop dat iedereen dit beseft en het hoofd niet zal laten zakken. Ik had me mijn debuut anders voorgesteld, maar ik wist waar ik aan toe was toen ik besloot hierheen te komen."

Na een dramatische reeks van 3 op 33 staat er aanstaande vrijdag een regelrechte degradatietopper op het programma in 1B. Dan komt hekkensluiter Virton op bezoek aan de Gestelsedijk. "Of die match cruciaal wordt? Elke wedstrijd is een finale vanaf nu. We hebben er nog negen te gaan."