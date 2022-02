Brys zag zijn ploeg rare dingen doen in Oostende, maar kon weer rekenen op zijn assistenkoning: "Dat is toch al gigantisch"

Geen nieuwe spits, wel de oude Xavier Mercier. Marc Brys mag zich gelukkig prijzen dat hij zo'n speler nog in de rangen heeft. En hij doet er alles aan om hem beslissend te laten zijn, zoals in Oostende.

Brys had het vooraf aangekondigd: het ging een gevecht worden en dat werd het ook. "We wilden tegen een sterk en combatief Oostende weerwerk bieden", begon hij zijn analyse. "We wilden dat echter ook combineren met onze eigen stijl. Dat deden we goed en hadden controle. We kwamen dan ook verdiend op voorsprong."

OHL kwam ook goed uit de kleedkamer en scoorde meteen de 0-2, maar daarna sloeg de chaos even toe. "Dat gaan we toch eens moeten bekijken en bespreken. We waren de controle ineens volledig kwijt. Vreemd nadat je het moeilijkste gedaan hebt en eigenlijk de wedstrijd op slot moet doen. We voetbalden niet meer. En vreemd genoeg deden we dat weer wel na de 1-2."

Bij de 0-2 had Mercier de bal al panklaar gelegd voor Kaba en in de slotfase zette hij Al-Tamari op weg naar doel. De maestro kiest zijn momenten uit. "Dat is zijn specialiteit hé. We brengen hem in een positie waarin hij voluit kan renderen. Bij balverlies moet hij de vrijheid zoeken en dan kan hij de counter perfect inzetten. Aan hoeveel assists zit hij nu? 13? Dat is gigantisch hé."