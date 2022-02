Ex-refs zetten Nicolas Laforge uit de wind: "Ze weten wie ze in de gaten moeten houden, want ze zijn alsmaar beter voorbereid"

Noa Lang kreeg in Brugse loondienst drie rode kaarten, telkens uitgedeeld door Nicolas Laforge. De Nederlandse vedette voelt zich geviseerd door de ref, iets wat door ex-refs meteen van tafel wordt geveegd. "Zo werkt het niet."

In Het Nieuwsblad vertelt Serge Gumienny over een soortgelijke ervaring. "Ik had ook altijd iets aan de hand met Anderlecht-speler Aruna Dindane. Hij vond dat ik hem zocht, maar zo werkt het niet. Het is niet omdat refs weten wie ze in de gaten moeten houden -ze bereiden zich steeds beter voor- dat ze een speler bewust gaan zoeken. Ik geloof oprecht dat Laforge met een blanco blad aan de aftrap staat. Een ding is zeker: Als Lang aan de andere kant van het veld was gebleven, had hij nooit rood gekregen."

Johan Verbist, een andere ex-ref, pleit voor volgende oplossing. "Laat Laforge nu even geen wedstrijden van Club Brugge leiden. Hij heeft niets fout gedaan, maar ik zou de problemen niet opzoeken. Hij zou sowieso willen tonen dat hij Lang niet opzoekt, maar hij zal altijd de perceptie tegen hebben."

Daar is Gumienny het niet mee eens. "Dat is een slechte boodschap. Stuur hem zondag opnieuw naar Brugge, opnieuw het veld op met Lang. En dat ze allebei een topprestatie neerzetten. Al besef ik goed dat dat niet zal gebeuren."