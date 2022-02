Nainggolan spreekt vrijuit: "Vandaag kan ik drie verschillende jeans op één dag dragen. Dat vind ik een overwinning"

Radja Nainggolan is niet alleen op het veld een opvallend figuur. Ook naast het veld valt de Antwerpenaar meteen op. "De dood van mijn moeder heeft me hét beslissende duwtje gegeven."

Enkele sportwagens, excentrieke kledij, juwelen rond het lichaam,... Radja Nainggolan is overal een opvallende verschijning. “Ik hou nu eenmaal van een mooie auto, een mooi huis, kledij en juwelen”, aldus Il Ninja in Humo. “Vandaag kan ik het me veroorloven om meer uit te geven dan een gewone mens. En daarom doe ik het ook.”

“Ik doe het niet om te stoefen”, is Nainggolan direct. “Ik ben geen dikkenek, maar ik wil zo’n gemakkelijk mogelijk leven leiden. Ik heb genoeg afgezien in mijn jeugd. Mijn moeder heeft zich altijd uit de naad gewerkt voor mij. Ik herinner me dat vroeger mijn kleren na elke training moesten gewassen worden voor de volgende dag. Nu kan ik drie verschillende jeans op één dag dragen. Dat vind ik een mooie overwinning.”