Spelers Zulte Waregem en Oostende zijn het eens na gelijkspel: "Misschien is dat geen toeval"

Zulte Waregem en KV Oostende maakten er alles bij elkaar een vrij aangename wedstrijd van, maar scoren zou uiteindelijk niet lukken.

"Tevreden zijn we niet met dit gelijkspel, want we willen altijd winnen. Maar alles bij elkaar was het misschien wel billijk te noemen", aldus Timothy Derijck na de 0-0 tegen Oostende.

"Dat we de nul houden is iets dat we kunnen meenemen, we gaven ook weinig kansen weg en dat is positief. Aan de andere kant hebben we misschien ook wat te weinig kansen ontwikkeld."

Blijven strijden

Ook bij Oostende min of meer hetzelfde gevoel: "Met een punt zijn we niet helemaal tevreden, maar 0-0 was misschien een logische uitslag."

"Misschien was het geen toeval dat het 0-0 bleef. De afgekeurde goals, het gemis op de juiste momenten, ... het was een beetje net niet, ook bij ons. Dit is een belangrijk punt, maar we zullen nog meer punten moeten pakken en moeten blijven strijden."