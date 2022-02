Zware domper voor Antwerp-verdediger Björn Engels: einde reguliere competitie

Antwerp leed op de vorige speeldag een pijnlijke nederlaag tegen Union (0-2). Daarnaast liep de Great Old nog meer averij op: Björn Engels moest in het begin van de tweede helft naar de kant.

Brian Priske gaf na afloop aan dat hij zijn verdediger wellicht enkele weken zou kwijt zijn. Uit onderzoeken bleek dat de schade toch groter is. GvA laat weten dat Björn Engels een spierscheur heeft opgelopen in de hamstrings en een zestal weken aan de kant zal staan.

Hierdoor mist de West-Vlaming de rest van de reguliere competitie. Bij Antwerp probeert met Engels klaar te stomen voor de start van de play-offs.

Hoe dan ook een zware tegenslag voor de Great Old, dat met Dessoleil-Engels de laatste tijd over een erg solide tandem beschikte. Het goede nieuws is dat Abdoulaye Seck eerstdaags terugkeert van de Africa Cup. Bovendien is de Senegalees bijna 100 procent fit na een blessure aan de adductoren, waardoor hij op de Africa Cup niet aan spelen toekwam.