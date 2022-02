Sporteconoom maakt balans op van grote verliezen bij Belgische clubs: "Hoelang nog?"

De clubs uit de Pro League leden vorig jaar samen een verlies van 139 miljoen euro. Een absoluut dieptepunt voor het Belgisch voetbal.

Alles op het coronavirus steken is volgens sporteconoom Thomas Peeters niet correct. “Ondanks corona zijn er nog heel wat clubs die break-even draaien. Of er op z’n minst dicht tegen aanleunen. Zij hebben in hun loonmassa gesnoeid, al blijft die desondanks hoog liggen bij veel teams”, vertelt hij aan HLN.

Het is opvallend dat slechts een handvol ploegen voor meer dan 60 procent van het bedrag verantwoordelijk zijn. “De financiële problemen van Anderlecht en Standard dateren dan nog van voor de coronacrisis. Antwerp en OH Leuven zijn dan weer net voor corona in 1A beland en hebben volop geïnvesteerd om een topclub of stabiele eersteklasser te worden. Die investeringen hebben ze doorgetrokken tijdens de crisis en daar zien we nu het resultaat van.”

Want de daling van de inkomsten doordat er geen publiek in de stadions zaten is niet zo groot. “Het is niét zo dat ze plots de helft minder verdienden in vergelijking met andere jaren. De grootste dalingen waren er voor Club Brugge en Genk. Dat heeft vooral te maken met eerdere Champions League-campagnes en meer of betere uitgaande transfers in de jaren ervoor.”

Het verlies wordt vaak gedragen door buitenlandse investeerders. “Maar hoelang wíllen ze die verliezen blijven dragen? Dan kijk ik vooral in de richting van een club als Eupen, dat al vier jaar op rij in het rood staat. Eens de Qatarezen daar vertrekken... Op middellange termijn dienen daar toch vraagtekens bij geplaatst te worden.”