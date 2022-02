Rooney zat heel diep tijdens periode met drankprobleem: "Twee dagen drinken, opfrissen en dan trainen"

De documentaire 'Rooney' - uiteraard over het leven van voormalig topvoetballer Wayne Rooney - is geen verhaal geworden dat enkel het positieve belichtte. Het gaat ook voor een groot deel over zijn drankprobleem en de gevolgen dat dat had en had kunnen hebben.

De huidige manager van Derby County hing in zijn voetbaljaren stevig aan de fles, geeft hij toe. "Ik zou letterlijk twee dagen lang gaan drinken, me vervolgens opfrissen - oogdruppels, kauwgum, mondwater - om vervolgens op een voetbalveld rondjes te gaan rennen en te trainen. Tien, vijftien jaar geleden kon ik nog niet een kleedkamer binnenwandelen en zeggen: 'Ik worstel met alcohol, ik worstel met mijn mentale gezondheid'. Dat kon gewoon niet", zegt hij in een interview met de BBC.

De relatie met zijn vrouw Colleen - met wie hij nog steeds samen is - kwam ook zwaar onder druk te staan nadat bekend werd dat hij een bordeel bezocht en andere avontuurtjes. "Ik bracht mezelf in een benarde situatie", erkent Rooney. "En wanneer er alcohol in het spel is ga je slechte beslissingen nemen, waar je de gevolgen van moet dragen. Het neemt niets weg van mijn liefde voor Colleen."

Hij moest ingrijpen voor het fout afliep. Rooney bekende ook dat hij zichzelf of iemand anders iets had kunnen aandoen indien hij dat pad had blijven volgen. "Ik heb met mensen gesproken. Het helpt. Je laat je gevoelens eruit. Dat deed ik niet - ik hield ze voor me en dan stapelt het op."