Ex-verdediger KV Mechelen wordt beloond door EA Sports: hij staat in straf lijstje met toekomstige sterren in FIFA 22

Issa Kaboré is aan een uitstekend seizoen bezig. De rechtsback wordt dit seizoen door Manchester City uitgeleend aan het Franse Troyes, maar vooral in de Africa Cup of Nations maakte de verdediger indruk.

Issa Kaboré speelde in het verleden nog voor KV Mechelen, maar nu wordt de verdediger door Manchester City uitgeleend aan het Franse Troyes. Daar was hij dit seizoen al goed voor 1 assist in 17 wedstrijden in de Ligue 1.

In de Africa Cup of Nations ging het beter met Kaboré. Hij speelde 7 wedstrijden voor Burkina Faso en hij speelde een belangrijke rol op het toernooi door vier assists uit te delen. Burkina Faso werd uiteindelijk vierde.

EA Sports is onder de indruk van de prestaties van Kaboré, want de jonge rechtsback staat in een knap lijstje van "future stars", waarbij jonge talenten een serieuze upgrade krijgen. Ook onder meer Pedri, Gravenberch, Wirtz en Daka staan in het lijstje.