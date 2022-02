Opmerkelijk: Louwagie heeft goed zijn brood verdiend bij AA Gent de voorbije vijftien jaar

Ivan De Witte en Michel Louwagie hebben AA Gent uit het moeras getrokken waar ze rond de eeuwwisseling in beland waren. Louwagie heeft het als directeur van de club echter ook niet slecht gedaan op persoonlijk financieel gebied.

Terwijl De Witte onbezoldigd voor de Buffalo's werkte, werd Louwagie vergoed op basis van de financiële resultaten van de club. Dat betekent dat hoe meer geld hij genereerde uit de verkoop van spelers, hoe meer hij zelf betaald werd. Volgens de jaarrekeningen die HLN inkeek heeft Louwagie de voorbije vijftien jaar 7,5 miljoen euro verdiend.

Dat is gemiddeld 500.000 euro per jaar. Niet slecht voor een directeur van een bedrijf dat 50 miljoen omzet draait. Toen er in 2018-2019 voor 40,3 miljoen euro aan spelers werd verkocht, verdiende Louwagie 1,2 miljoen euro.