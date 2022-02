Familieman Murillo vereeuwigde de belangrijkste mensen in zijn leven op zijn lichaam: "Zij is mijn held"

Amir Murillo is één van de belangrijkste schakels bij Anderlecht. Als hij er niet bij is, zie je meteen het verschil. De rechtsachter weet ook waarvoor hij het doet. In Panama heeft hij een grote familie, die hij financieel ondersteunt.

Want in Panama is het niet vanzelfsprekend om rond te komen, zeker niet als je een grote familie hebt zoals Murillo met vier zussen en een broer. "Mijn oudere broer, die politieagent is in Panama, en ik nemen die zorgen zoveel mogelijk voor onze rekening. Twee van mijn vier zussen werken ook, maar hun loon volstaat niet om rond te komen", vertelt hij in HLN.

"In Panama is het niet zo dat als je een job hebt je per se je boterham verdient. En mijn moeder is twee jaar geleden gestopt met werken. Ze moest van mij, mama verdient het om nu te genieten na alles wat ze voor ons zessen gedaan heeft. Ik bewonder haar."

Zijn moeder staat daarom op zijn arm getatoeëerd. ''Mama was de enige kostwinner in ons gezin nadat mijn vader ons had verlaten. De jobs die ze soms uitoefende... Zo heeft ze jaren in nieuwe, industriële gebouwen gepoetst. Werkzekerheid kreeg ze in die sector echter nooit. Soms zat ze zelfs een jaar zonder job, wachtend op een telefoontje."

En ook zijn grootmoeder staat erop. ''Inderdaad, she was my hero. Als kind zat ik vaker bij haar dan thuis, omdat mijn moeder zoveel moest werken of in de weer was voor ons. Oma stond echt altijd klaar om ons te opvangen. Negen jaar geleden is ze gestorven, dat heeft er toen stevig in gehakt. Mijn positieve mindset heb ik volledig aan haar te danken. Ondanks dat we in armoede leefden, drukte ze ons op het hart dat we op een dag 'alles zouden hebben'."