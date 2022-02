Voormalig doelman van Racing Genk heeft het hart op de juiste plaats

Marco Bizot, voormalig doelman van Racing Genk, heeft zich in zijn tijd bij AZ ontfermd over een Eritrese vluchteling. De dertigjarige doelman, die sinds dit seizoen onder contract staat bij Stade Brest, bewaart warme herinneringen aan de man.

Bizot woonde in Amsterdam toen hij bij AZ speelde. Zijn vrouw was werkzaam bij een vluchtelingenorganisatie op dat moment. "Ik wilde iets doen voor de gemeenschap, dus besloot ik om buddy te worden", vertelt de doelman in gesprek met So Foot. "Ik ging met hem mee naar afspraken, we bezochten de stad. Hij was wat ouder dan ik, ik denk 31 of 32. Ik liet hem de stad zien, leerde hem over de geschiedenis van het land."

Vooral de simpele dingen zijn Bizot bijgebleven, zoals een bezoekje aan het zwembad. "Had hij nog nooit gezien. Sneeuw ook niet. Hij vertelde me over zijn leven en waarom hij naar Nederland was gekomen. Op een dag bood ik hem een kaartje aan voor Ajax tegen AZ, waar ik voor AZ zou keepen. Ik had hem nooit verteld wat ik voor de kost doe. Het was zijn eerste wedstrijd in een groot stadion en we wonnen."

De Eritrese vluchteling, zich totaal niet bewust van de aanwezigheid van Bizot op het veld, was teleurgesteld toen hij Ajax zag verliezen. "Ik heb hem nooit verteld dat het deels door mij kwam, hij herkende mij niet. Als je in een stadion met zo'n sfeer bent, kun je je niet voorstellen dat iemand die je kent op het veld zou staan."