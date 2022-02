Nederlandse toptrainer ontslagen als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

De Nederlandse toptrainer Bert van Marwijk is ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

De 69-jarige toptrainer Bert van Marwijk is zonet ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Ze zijn nog steeds in de race om zich voor de tweede keer in de geschiedenis te plaatsen voor een WK, maar door een dispuut tussen van Marwijk en de voetbalbond zal dat dus zonder de Nederlandse coach moeten gebeuren.

In het verleden was Bert van Marwijk trainer bij onder andere Feyenoord, Borussia Dortmund en HSV. Hij was verder ook bondscoach bij Nederland, Australië, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Met Feyenoord won van Marwijk zijn enige twee prijzen in zijn trainerscarrière, namelijk de Nederlandse beker en de UEFA Cup.