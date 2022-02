Timmy Simons kan Anderlecht moeilijk inschatten: "Bij momenten spelen ze iedereen naar huis, het andere moment heb je het gevoel dat je kans maakt"

Zulte Waregem ziet dit weekend alvast Seraing niet dichter komen, maar toch moet het dringend zelf punten pakken om zeker te zijn van het behoud. Bijvoorbeeld dit weekend tegen Anderlecht. Volgens Timmy Simons is Anderlecht een tegenstander die moeilijk in te schatten is.

"Anderlecht is een erg moeilijk in te schatten tegenstander. Bij momenten spelen ze iedereen naar huis, het andere moment heb je het gevoel dat je kans maakt. Het is erg lastig inschatten, maar we moeten er vooral voor zorgen dat we zelf 100% zijn”, zegt trainer Timmy Simons op de website van de club.



Zijn team speelde enkele dagen geleden nog 0-0 tegen KV Oostende en het is afwachten of iedereen speelklaar geraakt. Zo ontbraken Vossen en Gano in die match. “We doen er alles aan om de jongens opnieuw zo fit mogelijk te krijgen. De laatste training voor het duel zal duidelijk worden hoe goed de jongens de voorbije wedstrijden hebben verteerd. Onze spelers zijn fysisch in orde dus we verwachten daar weinig problemen."