🎥 Hilarische owngoal, maar doelman wordt gered door de scheidsrechter

De doelman wou de bal in het spel trappen, maar kegelde die via een eigen verdediger in het doel. Een hilarische owngoal, maar die werd niet goedgekeurd.

Arges Pitesti stond op dat moment al 1-0 op voorsprong na een andere owngoal. De scheidsrechter keurde de goal af omdat de bal niet stil lag op het moment dat er getrapt werd.

De partij bleef uiteindelijk steken op 1-0. Doelman Greab mocht tevreden zijn dat de scheidsrechter zijn vel redde bij deze owngoal en het geen 2-0 werd.

Breaking: The best own goal in the history of football was just scored in the Romanian top flight.

The ref canceled it because the ball was still bumping when the keeper hit it. Scenes! pic.twitter.com/wkN2E2ASDD