Een beter debuut kon Greg Vanderidt zich niet wensen bij Beerschot: "Je had de ontlading in de kleedkamer eens moeten zien."

Greg Vanderidt is de vierde trainer bij Beerschot dit seizoen die moet proberen het schip recht te trekken. Gisterenavond maakte hij zijn debuut en wat voor één. Direct de drie punten tegen KV Kortrijk. De ontlading was enorm in de kleedkamer nadien wist hij te vertellen.

“Toch begon het slecht. Om de een of andere reden speelden we de ­eerste twintig minuten verlamd”, vertelde Vanderidt. “We speelden weer met die loodzware rugzak van de voorbije weken, maar na twintig minuten zaten Sebaoui en Vaca plots in de match en leken we ­bevrijd. We hebben de fans van Beerschot voor het eerst sinds lang nog eens fier gemaakt.”

De laatste weken en maanden speelt Beerschot met heel weinig vertrouwen. Gisteren knokten ze zich ondanks een vroege achterstand terug in de wedstrijd. Vanderidt heeft ze duidelijk vertrouwen gegeven. “We zitten met een jonge groep die tegenslag na tegenslag te verwerken kreeg. En tegen de degradatie spelen is al zo moeilijk. Het was een kwestie van sommige jongens opnieuw van hun eigen kunnen te overtuigen. Soms beseffen ze niet wat ze allemaal kunnen. Dan is zo'n match als vandaag exact wat je nodig hebt. Je had de ontlading in de kleedkamer eens moeten zien."