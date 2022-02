Moet Anderlecht zich zorgen maken? Dit riskeert paars-wit als matchfixing van 2014 bewezen wordt

RSC Anderlecht heeft volgens Roland Duchâtelet de titel in 2004 gekocht ten nadele van Standard. Maar wat riskeert paars-wit eigenlijk?

Roland Duchâtelet diende een klacht in tegen KRC Genk, Anthony Vanden Borre en Ilombé Mboyo, maar het is vooral RSC Anderlecht die voordeel heeft gehaald uit de hele situatie. Maar wat riskeert paars-wit eigenlijk als de feiten (min of meer) bewezen worden?

De kans bestaat dat Anderlecht de titel zal kwijtspelen. Maar dat is het eigenlijk. Maar dan moet Roland Duchâtelet wel kunnen bewijzen dat paars-wit die titel heeft gekocht. En zoals we eerder al hebben geschreven: daarvoor zal de voormalige voorzitter van Standard straf voor uit de hoek moeten komen.

Maar voor een degradatie hoeft Anderlecht niet te vrezen. De verjaringstermijn voor zo'n dossiers staat op acht jaar. Met andere woorden: komende zomer is de hele zaak verjaard. En het is een utopie om te denken dat het onderzoek tegen die tijd wél zal afgerond zijn.

Verjaring én ander management

Maar daarnaast is er nog een héél belangrijk detail. Het huidige management van Anderlecht zat nog niet op de stoel toen de feiten hebben plaatsgevonden. Het waren Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en kornuiten die boter op het hoofd hebben.