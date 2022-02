Brian Priske schept duidelijkheid over fitheid van Abdoulaye Seck

Royal Antwerp FC staat voor twee belangrijke wedstrijden met het oog op het klassement in de JPL.

Zondag is KV Mechelen te gast bij The Great Old, de week erop trekken Priske en co richting Jan Breydel voor de topper tegen Club Brugge.

Abdoulaye Seck is terug in het land en hij kan een extra troef zijn voor trainer Brian Priske, als hij tenminste fit is na de Afrika Cup.

"Ik had hem tegen Seraing al kunnen gebruiken", vertelt Priske bij Eleven Insiders. "Maar nu is hij weer terug. Hij staat op het veld, traint mee en is goed. Hij is dus zeker beschikbaar voor de match van zondag."