Niet Thibaut Courtois, maar wel deze speler werd verkozen tot speler van de week in de Champions League

Thibaut Courtois speelde een geweldige wedstrijd tegen PSG, maar het was niet genoeg om speler van de week te worden...

Thibaut Courtois speelde een geweldige wedstrijd met Real Madrid tegen PSG. Hij stopte een penalty van Lionel Messi en deed verder ook nog enkele uitstekende reddingen. Hij hield Real Madrid tot diep in de blessuretijd recht tegen een redelijk goed PSG. Onze landgenoot was dus zeker en vast kanshebber om speler van de week te worden in de Champions League, maar spijtig genoeg grijpt hij naast die erkenning.

De man die Courtois diep in de blessuretijd alsnog klopte, namelijk Kylian Mbappé, gaat lopen met de prijs. Hij werd verkozen tot speler van de week in de Champions League. In de 94ste minuut dribbelde de jonge Fransman zich knap tussen Realverdedigers Éder Militão en Lucas Vázquez en schoof de bal in de verste hoek voorbij Courtois. Op 9 maart spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in de terugwedstrijd.