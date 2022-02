Vanderhaeghe maakt het duidelijk: "Een goed seizoen en hij kon naar Italië" en "Alles rechtgetrokken bij Gent en toen ook ontslagen"

Yves Vanderhaeghe is klaar voor zijn tweede termijn bij KV Oostende. En hij had ook wel wat te zeggen tegen de criticasters.

Yves Vanderhaeghe heeft de laatste jaren wel wat neergezet in de Jupiler Pro League en wil dat ook eens duidelijk maken.

Gent

"Zij die zeggen: 'Voor Vanderhaeghe is het voorbij', dat vind ik een té vluchtige kijk. Het was niet met topploegen dat ik vier keer play-off 1 haalde, hé. Dan zegt men: 'Die Vanderhaeghe, pff.' Blessin heeft één jaar fantastisch voetbal gebracht en kan meteen naar Genua", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Oké, ik ben eens naar AA Gent gegaan, waar we alles hebben rechtgetrokken. Vervolgens heeft de club voor 50 miljoen euro verkocht en hebben ze mij ook ontslagen."