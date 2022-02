Zinho Gano blikt vooruit op de Vlasico: "Nog veel veerkracht in de groep"

Zulte Waregem staat dit weekend voor de derby's der derby's met de Vlasico tegen de buren van KV Kortrijk.

Voor Zulte Waregem gaat het hem echter om meer dan de eer. Elk punt is meer dan welkom in de strijd tegen de degradatie. “We hadden vorig weekend het geluk dat onze rechtstreekse tegenstanders ook allemaal verloren, op Beerschot na dan”, zegt Gano aan HLN. “Maar we moeten vooral naar onszelf kijken.”

En dan is het duel met KV Kortrijk plots nog belangrijker. “De derby wordt heel belangrijk voor ons. Ik stond vorig seizoen in het andere kamp, toen Zulte Waregem op Kortrijk de zege pakte. Daar leerde ik al hoe belangrijk die wedstrijd voor de twee supportersclans is.”

Aan opgeven denkt Gano zeker niet. “De tweede helft tegen Anderlecht heeft geleerd dat er nog heel veel veerkracht in deze groep zit en dat moeten we nu in Kortrijk maar eens in punten omzetten. Dat ik tegen Anderlecht de match kon volmaken, was in hoge mate de verdienste van de medische staf, waarvoor ik hen oprecht wil bedanken.”

“Ik heb me niet ingehouden, ging vol in de duels. Mijn knie speelde me geen parten meer, ik scoorde ook weer, maar nu wil ik toch vooral eens doelpunten maken die ook punten opleveren.”