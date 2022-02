Belgische en buitenlandse interesse genoeg voor Joao Klauss, maar één was uit de lucht gegrepen

Joao Klauss was één van de vele vertrekkers afgelopen winter bij Standard. In La Dernière Heure reageerde Klauss over de mogelijkheden die hij had en de mogelijk transfer naar AA Gent.

Joao Klauss zijn uitleenbeurt van Hoffenheim werd stopgezet en STVV huurde hem. KV Mechelen werd ook genoemd en er dook een zeer verrassend gerucht op over AA Gent. De spits reageerde in de Waalse krant La Dernière Heure. "Het is waar dat ik een aanbod heb gekregen van Saloniki. KV Mechelen heeft geïnformeerd, maar er kwam geen bod. Vanuit een ander land kreeg ik wel een aanbod”, zegt hij.



"Geloof niet alles wat je in de media leest. Begin januari vroegen vrienden me of ik bij AA Gent ging tekenen, omdat ze het op sommige websites hadden gelezen. Ik zag deze artikelen ook, maar dat klopte niet. Ik had vorige winter al gesprekken met AA Gent voordat ik bij Standard tekende en afgelopen zomer waren er ook wat gesprekken. Maar de afgelopen weken is er niets gebeurd. Ik ben in ieder geval nergens van op de hoogte gesteld", vertelde Klauss over de geruchten die de ronde deden over AA Gent.