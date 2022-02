Cercle Brugge kan tegen Beerschot weer opstaan: "Prestaties waren niet minder goed"

Cercle Brugge heeft er enkele mindere wedstrijden op zitten. Wil het nog kans maken op de achtste plaats, dan moet het nu opstaan.

Dat beseft ook trainer Dominik Thalhammer. “Ik denk dat ik als enige altijd heb benadrukt dat wij een jonge ploeg hadden die af en toe wel eens op een tegenslag zou botsen”, zegt de Brugse trainer aan HLN.

“Ik ga dan ook niet akkoord met wie concludeerde dat onze jongste wedstrijden minder goed waren. De resultaten waren minder goed, de prestaties daarom niet altijd. Zeker in Leuven hadden we gewoon de pech dat echt al onze kleine foutjes werden afgestraft.”

Beerschot is de volgende tegenstander. Dat ze Kortrijk klopten is natuurlijk minder voor groenzwart. “Het maakt er onze opdracht niet makkelijker op. Maar sowieso is een match tegen de laatste van de klassering altijd gevaarlijk, we zullen de nodige scherpte moeten betonen. Met misschien nog wat meer aandacht voor de pressing en de restverdediging.”