Francky Dury denkt nog niet aan stoppen: "Wie me mag bellen? Eender wie, maar het moet kloppen"

Iets meer dan twee maanden geleden nam Zulte Waregem afscheid van Francky Dury. Op zijn 64ste zou Dury kunnen genieten van zijn pensioen, ver weg van de mallemolen van het voetbal.

Het Nieuwsblad sprak met de ex-coach van Essevee. Daarin geeft Dury aan open te staan voor een nieuwe uitdaging. "Wie mag bellen? Eender wie, ik sluit niets uit. Al zal ik me sowieso niet meer in eender welk project gooien, het moet de juiste beslissing zijn. Ik wil een club met een herkenbare identiteit, een visie."

"Als ik niets vind? Dan is dat oké. Dat de topclubs niet zitten te wachten op Francky Dury? Jij zegt dat... Het enige wat ik wil aantonen, is dat ik geen depanneur ben. Onlangs kreeg ik een makelaar aan de lijn die me vertelde dat enkele clubs en federaties interesse toonden."

"Het moment, januari-februari, was niet juist. Dat neemt niet weg dat ik er zo'n zin in heb, voetbal is mijn passie. Ik ben 64, maar niet op pensioen. Al was het wel schrikken toen ik onlangs als senior korting kreeg in de cinema", knipoogt Dury.