Mats Rits spreekt over zijn statuut bij Club Brugge: "Niet dat soort speler"

Mats Rits doet het goed bij Club Brugge, maar toch staat hij niet altijd in het basiselftal van blauwzwart.

Rits is duidelijk over zijn statuut bij Club Brugge, ook als hij naast de ploeg valt. “Zoals elke speler ben ik het niet eens met de coach als hij me op de bank zet”, vertelt Rits op RTBF.

Hij zegt zich altijd de volle 110 procent te geven en heeft geen probleem met de concurrentie binnen de club. “Ik geef alles wat ik heb, maar ik speel ook slechte matchen en maakt ook fouten. Ik sta zeker open voor kritiek, als de coach redenen heeft om ontevreden te zijn.”

Dat gebeurt volgens Rits altijd heel rustig en beleefd. “Ik ben niet het soort speler om dingen in brand te steken of ten strijde te trekken! Uiteindelijk moet dit me ook beter maken...”