Miljoenenaankoop Barcelona tot tranen toe bewogen na resem gemiste kansen: "Doet me denken aan Luis Suarez"

Barcelona kwam donderdag in de heenwedstrijd tegen Napoli in eigen huis niet verder dan 1-1. Zielinski bracht Napoli met een fraaie goal op voorsprong, na de koffie redde Ferran Torres de meubelen met een licht toegekende strafschop. Toch was de nieuwkomer allerminst tevreden na afloop.

Ferran Torres tekende dan wel voor de belangrijke gelijkmaker, toch had de Spaanse international niets te vieren. Torres liet enkele torenhoge kansen onbenut en verliet het veld in tranen. De van Manchester City overgekomen aanvaller werd getroost door ploegmaats en enkele Napoli-spelers. Na afloop stak Xavi zijn steraanvaller een hart onder de riem. "Dit doet me denken aan de beginperiode van Luis Suarez. Het leek alsof hij niet kon scoren. Mensen moeten beseffen dat het Barcelona-shirt voor extra druk zorgt. Ik ben ervan overtuigd dat het helemaal goed komt met hem: Ferran zal wel gaan scoren." "Nu is het voor hem kwestie van geduld hebben, niet gaan forceren en vooral hard blijven werken. Hij scoort al zijn hele leven doelpunten, dus dat zal niet plots veranderen."





Volg Napoli - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (24/02).