Kompany legt filosofie achter rugnummerpolitiek (jeugd)spelers uit: "Ze moeten het verdienen"

Yari Verschaeren heeft eindelijk zijn jeugdrugnummer van zich mogen afschudden. De aanvaller zit al vier jaar bij de A-ploeg en speelt vanaf zondag met het iconische nummer 10 op de rug. Een hele eer bij Anderlecht. Maar hij heeft dat moeten verdienen. "En dan gaat het niet enkel over talent."

Vincent Kompany was blij dat hij de rugnummerverandering bij Verschaeren mocht doorvoeren. "Weet je waarom? En dit geldt niet enkel voor Yari, maar voor alle jonge spelers van Anderlecht: ik zie ze graag van rugnummer 325 naar zoiets evolueren. Hannes (Delcroix) heeft de 3 gekregen, Amuzu de 7. Dat hebben ze opgeëist, niet enkel door hun talent, maar ook omdat ze zolang bij Anderlecht gebleven zijn. Ze moeten dat eerst verdienen. Dat wordt ook gebaseerd op wat ze doen voor de ploeg. Ik hoop dat er nog zulke gasten lang genoeg gaan blijven", verklaarde Kompany.

Jeugdspelers van Anderlecht beginnen altijd met een nummer in de 50. De vorige generatie kreeg rugnummers van in de 40. Bij Verschaeren ging het dus om een beloning. "Hij heeft er ook niet zelf om gevraagd. Soms doen spelers dat wel en dan proberen we een logica te vinden. Pas op, voor mij is dat vooral symbolisch hé. Maar ik hoop dat andere jonge gasten ook gaan duwen om van hun jeugdrugnummer af te geraken."

Buitenlandse spelers mogen wel doen wat ze willen. "Dat kan me eigenlijk niet al te veel schelen", glimlachte Kompany. "Behalve als ze zoiets als nummer 69 vragen, dan ga ik toch twee keer nadenken (lacht). Het belangrijkste voor mij is dat er een logica inzit. Een jonge speler die vijf goeie matchen speelt en daarna een andere rugnummer krijgt, dat geeft een verkeerd signaal."