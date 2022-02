Johan Boskamp overtuigd van Rouches: "Bij de beste ploegen van het land"

Standard beleeft een vreselijk seizoen. De overname van de club zou nieuw vuur in het voetbal moeten brengen.

Eén ding vindt Johan Boskamp alvast heel jammer. Dat Standard in buitenlandse handen dreigt te vallen. “Bruno Venanzi heeft dit over zichzelf afgeroepen door er zo een potje van te maken”, zegt Boskamp in Het Belang van Limburg.

Al moet er voor Boskamp op een totaal andere manier gewerkt worden. “Het is te hopen dat de nieuwe eigenaars niet zoals zo vaak een karrenvracht aan goedkope buitenlandse spelers binnenhalen, maar een beetje aandacht aan de eigen jeugd spenderen. Ik blijf erbij: als Standard gewoon eens normaal gaat doen, dan horen ze vanzelf bij de beste ploegen van het land.”

“Of daar nu een Rus of een Canadees aan het roer staat, de achterban blijft formidabel. Ik heb er maar zes weken gezeten als trainer, maar in die korte tijd merkte je hoe fel het leefde bij die mensen. Voor Genk geldt hetzelfde. Die zullen altijd weer komen bovendrijven.”